Байден удивился обнаружению секретных документов в его бывшем офисе и не знает их содержания

Президент США Джо Байден сказал во вторник, что был удивлен обнаружению секретных документов в офисе, которым он когда-то пользовался, и сказал, что не знает их содержания.

Он также заявил, что полностью сотрудничает со следствием по этому делу.

Джо Байден впервые прокомментировал данную ситуацию время пресс-конференции на саммите лидеров Северной Америки в Мексике. Он сказал, что узнал об этом деле, когда его адвокаты нашли их, убирая офис в Вашингтоне, который он использовал до президентства в рамках своей работы в Пенсильванском университете.

"Они нашли какие-то документы в коробке, в запертом шкафу, и как только они поняли, что там какие-то секретные документы, они сделали то, что должны были сделать. Они немедленно уведомили (Национальный) Архив и передали их. Меня проинформировали об этом, и я был удивлен, что в этом кабинете есть какие-то правительственные документы", — сказал президент.

Он добавил, что не знает, что находится в документах, и ему посоветовали не спрашивать об этом.

Согласно CNN в среду, 10 секретных документов, найденных в бывшем офисе Байдена, включают: разведывательные документы и те, которые содержат информацию об Украине, Иране и Великобритании за 2013-2016 годы, когда Байден был вице-президентом.

Как сообщает CNN, генеральный прокурор Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет по делу и должен решить, какие дальнейшие действия предпринять.