Карпович встретила Новый год со своим любимым, который далек от мира кино

Актриса Мирослава Карпович встретила Новый год со своим любимым и его семьей.

Известная российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович провела новогодние праздники с любимым и его семьей, о чем она сообщила изданию "Комсомольская правда" во время гастролей в Воронеже.

Знаменитость не стала раскрывать личность избранника, но подчеркнула, что он - не артист.

Мирослава не появляется с возлюбленным на публике, не рассказывает о нем в соцсетях и не выкладывает совместных фото с ним в Сети, наученная горьким опытом с Павлом Прилучным, который уверяет, что актеры не были парой никогда.