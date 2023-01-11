Карпович встретила Новый год со своим любимым, который далек от мира кино
Актриса Мирослава Карпович встретила Новый год со своим любимым и его семьей.
Известная российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович провела новогодние праздники с любимым и его семьей, о чем она сообщила изданию "Комсомольская правда" во время гастролей в Воронеже.
Знаменитость не стала раскрывать личность избранника, но подчеркнула, что он - не артист.
Мирослава не появляется с возлюбленным на публике, не рассказывает о нем в соцсетях и не выкладывает совместных фото с ним в Сети, наученная горьким опытом с Павлом Прилучным, который уверяет, что актеры не были парой никогда.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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