Рудковская требовала возмещения морального ущерба от Кушанашвили после пранка Вована и Лексуса

Музыкальный продюсер Яна Рудковская нажилась на пранке Вована и Лексуса. Изначально знаменитость приняла на веру тот факт, что названивал ей и говорил гадости ведущий Отар Кушанашвили.

Пранкеры Вован и Лексус убеждены, что после их шуток знаменитости хайпуют, их приглашают в различные ток-шоу.

К примеру, Яна Рудковская, "развели" которую Вован и Лексус, изначально требовала возмещения морального ущерба от ведущего Отара Кушанашвили, полагая, что это он названивал ей и говорил гадости.

В итоге, музыкальный продюсер довольна, так как было много передач на ТВ по поводу, куда ее приглашали. Рудковская в накладе не осталась