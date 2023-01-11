Орлова заключила пари с хейтерами, не желающими верить в то, что актриса беременна по-настоящему

Устав от нападок недоброжелателей, певица Ольга Орлова решила заключить с ними пари. В чем суть спора?

45-летняя исполнительница Ольга Орлова должна родить дочь уже в феврале текущего года.

Не все верят в то, что вынашивает ребенка артистка сама. Слухи о накладном животе знаменитости не первый день обсуждаются в чатах.

Певица решила заключить пари со своими хейтерами на определенную сумму.

Суть спора в том, что если вдруг Ольга обманывает публику и это подтвердит неопровержими доказательствами "недруг", то она тут же перечисляет оговоренные деньги на счет победителя.

В противном случае деньги от хейтера получает Орлова, которая переводит средства в детский дом на лечение ребенка.