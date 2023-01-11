Спилберг получил Золотой глобус за автобиографическую картину Фабельманы

Именитый режиссер Стивен Спилберг стал обладателем кинопремии "Золотой глобус" благодаря своему автобиографическому фильму "Фабельманы".

Стивен Спилберг получил премию "Золотой глобус 2023" в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Статуэтки знаменитый режиссер удостоен за картину "Фабельманы".

Номинантами в этой категории были Джэймс Кэмерон с "Аватаром 2", Баз Лурман с "Элвисом", Мартин Макдонах с "Банши Инишерина" и Дэн Кван с Дэниелой Шайнерта с картиной "Все везде и сразу".