Костнер получил Золотой глобус в номинации Лучший актер драматического сериала за роль в картине Йеллоустоун

Актер Кевин Костнер стал победителем на кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер драматического сериала". Этой чести звезда экрана удостоен за роль в фильме "Йеллоустоун".

Лучшим актером в драматическом сериале в рамках престижной кинопремии "Золотой глобус" стал Кевин Костнер.

Артист получил статуэтку за роль в многосерийной картине "Йеллоустоун".

В коллекции Кестнера уже 3 награды "Золотого глобуса".

В 1991 году он получил премию как лучший режиссер за фильм "Танцующий с волками".

В 2013 актер стал лучшим 2013 году за роль в сериале "Хэтфилды и Маккои".