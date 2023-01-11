Мужчина с ножом ранил нескольких человек на вокзале в Париже

По сообщениям французских СМИ, мужчина нанес ножевые ранения нескольким людям на Северном вокзале в Париже. Нападавший был нейтрализован полицией.

Радиостанция France Bleu Provence сообщила, что инцидент произошел в среду утром. 11 января около 6:40. Мужчина ранил ножом нескольких человек на вокзале в 10-м округе Парижа.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Полицейские открыли огонь по нападавшему, ранили его и схватили. Движение поездов не нарушено.

Информацию о ножевом нападении и его "нейтрализации" спецслужбами подтвердил глава МВД Франции.

"Благодарю силы правопорядка за эффективный и мужественную реакцию", — заявил министр.