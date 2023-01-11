Самые крупные катастрофы в истории Земли

В истории Земли хватало катастроф, которые начались еще до того, как вымерли динозавры.

Первая катастрофа на Земле произошла 4425 млрд лет назад. Космическая авария, в результате которой в нашу планету врезалось другое небесное тело, привела к тому, что был вырван кусок коры Земли.

Планета стала вращаться на 5 раз быстрее в сутки, получила переменный наклон оси и времена года, небесное тело (Тейя), врезавшееся в Землю, взорвалось, а из остатков и земной мантии образовалась Луна.

252 млн лет назад Сибирь истекла базальтами. На Восточно-Сибирской платформе произошла серия мегаизвержений.

Объем извергнутого материала составил около 5 млн км в кубе. В воздух попал углекислый газ и хлороводород, спровоцировав великое пермское вымирание, в честь которого и назван город Пермь.

Вымерло 96% морских видов животных и 70% наземных видов позвоночных, а также 57% родов и 83% видов насекомых.

65 млн лет назад в атмосферу планеты вошел гигантский астероид, врезавшись в Ютакан.

Полуостров был богат серой. В результате удара серная пыль поднялась в воздух, заслонив солнце.

В течение 3 лет без солнца вымерли растения, после травоядные динозавры, а потоми плотоядные.

40 млн лет назад погибли растения, хищники и неандертальцы из-за отсутствия солнца из-за одновременно мегаизвержения Флегрейских полей - вулканического района на территории нынешней Италии, а также извержения Казбека и Святой Анны в Карпатах.

В 1815 году в южном полушарии произошло извержение вулкана Тамбора, которое лишило жителей индонезийского острова Сумбава лета на целый год.

Погибло 71 000 человек из-за голода и болезней, а в атмосферу было выброшено 150 км в кубе пепла.