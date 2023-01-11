Пугачева приезжала в Москву осенью, чтобы вернуть Галкина в Россию

Оказывается, целью приезда Аллы Пугачевой в Москву этой осенью была не учеба детей, а попытка "вернуть" Максима Галкина в Россию.

Во время приезда в Москву этой осенью певица Алла Пугачева, как стало известно, обошла массу кабинетов для того, чтобы "вернуть" своего супруга Максима Галкина в РФ.

Поход по многочисленным кабинетам не увенчался успехом.

Чиновники лишь разводили руками, утверждая, что если они и вернут артиста, народ его не примет.