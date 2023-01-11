Кинопремии «Золотой глобуса» вручены - вот победители

Кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма" в этом году получил фильм Стивена Спилберга "Фабельманы", среди комедий — "Банши Инишерина" Мартина МакДонаха. В категории иностранных фильмов награду получил фильм из Аргентины.

"Фабельманы" — фильм, вдохновленный жизнью Стивена Спилберга. Это история мальчика Сэмми Фабельмана, который вырос в Аризоне и увлекается кинематографом. Это самый личный фильм Стивена Спилберга.

"Я долго думал, когда рассказать эту историю, но когда мне исполнилось 74 года, я подумал, что лучше сделать это сейчас", — сказал Стивен Спилберг, который также получил премию "Золотой глобус" за режиссуру.

Обладатель премии "Золотой глобус" за лучшую музыкальную комедию, "Банши Инишерина" — мрачная трагикомедия о двух мужчинах, жизнь которых переворачивается с ног на голову, когда один из них внезапно разрывает дружбу.

Среди отмеченных наградами актеров были Кейт Бланшетт ("Тар"), Мишель Йео ("Все сразу"), Остин Батлер ("Элвис") и Колин Фаррелл ("Призраки Инишерина").

Аргентинский фильм "Аргентина, 1985" стал победителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке", обойдя конкурентов из Индии, Германии, Бельгии и Южной Кореи.

"Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. В этом году награды вручались в 80-й раз.