The Independent: Без поставок с Запада ВСУ не смогут перейти в наступление
2023-01-11 12:06
Украина не в состоянии перейти в новое наступление, если Запада не увеличит помощь.
Одно из самых авторитетных изданий Великобритании The Independent рассказало о перспективах нового наступления Вооруженных сил Украины.
По мнению журналистов британской газеты, без новых поставок от западных стран, у Украины нет возможности провести новое наступление.
"Украинские войска не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и БТР", - пишет источник.
Напомним, что ранее появились слухи о возможной передаче Соединенным Королевством Украине нескольких единиц основного британского танка Challanger-2.
Опубликовано: Николай Скира