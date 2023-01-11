The Independent: Без поставок с Запада ВСУ не смогут перейти в наступление

Украина не в состоянии перейти в новое наступление, если Запада не увеличит помощь.

Одно из самых авторитетных изданий Великобритании The Independent рассказало о перспективах нового наступления Вооруженных сил Украины.

По мнению журналистов британской газеты, без новых поставок от западных стран, у Украины нет возможности провести новое наступление.

"Украинские войска не смогут перейти в наступление без наращивания боевой мощи, в том числе без достаточного количества танков и БТР", - пишет источник.

Напомним, что ранее появились слухи о возможной передаче Соединенным Королевством Украине нескольких единиц основного британского танка Challanger-2.