Песков заявил, что перспектив мирных переговоров с Украиной нет

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможном мире с Украиной.

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков дал не самый радужный прогноз относительно возможного перемирия между Россией и Украиной.

По словам Дмитрия Пескова, Москва в данный момент не видит перспектив для проведения мирных переговоров с Киевскими властями.

"Перспектив мирных переговоров с Украиной нет", - заявил Песков во время очередного выступления сегодня, 11 января.