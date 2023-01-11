Бородина рассказала, что может ее заставить уйти из Дома-2
2023-01-11 12:17
20 лет Ксения Бородина является ведущей проекта "Дом-2". Звезда экрана рассказала, что может заставить ее покинуть шоу.
Ксения Бородина ведет телепроект "Дом-2" почти 20 лет.
В социальных сетях знаменитость рассказала, при каких условиях она покинет шоу.
Одна лишь причина может заставить телеведущую оставить "насиженное место", и это низкая зарплата.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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