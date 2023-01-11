Песков: Россия не видит перспективы заключения мира с Украиной
2023-01-11 12:17
Между Россией и Украиной в ближайшее время не предвидится заключения мирного договора.
Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков высказался на тему возможности проведения мирных переговоров с Украиной.
По словам Пескова, в данный момент Российская Федерация не видит перспектив для ведения диалога о мире с Украинской стороной.
Также он отметил, что говорить об успехе боевых действий в Украине можно будет лишь после достижения целей спецоперации.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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