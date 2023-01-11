Экс-домработница Пугачевой Дороднова заявила, что певица вернется в Россию
2023-01-11 12:25
Бывшая домработница исполнительницы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова убеждена, что ее экс-работодательница обязательно вернется в родное государство.
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что певица отправилась на чужбину вслед за супругой и детьми, так как семья для нее в приоритете.
Дороднова убеждена, что артистка обязательно вернется в родную страну, так как очень ее любит.
Людмила трудилась в доме знаменитости в течение более, чем 25 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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