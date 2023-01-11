Экс-домработница Пугачевой Дороднова заявила, что певица вернется в Россию

Бывшая домработница исполнительницы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова убеждена, что ее экс-работодательница обязательно вернется в родное государство.

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что певица отправилась на чужбину вслед за супругой и детьми, так как семья для нее в приоритете.

Дороднова убеждена, что артистка обязательно вернется в родную страну, так как очень ее любит.

Людмила трудилась в доме знаменитости в течение более, чем 25 лет.