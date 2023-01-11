Песков заявил, что Россия не запрещала выезд мужчинкам с 9 января

В сети появилась информация о том, что Россия запретила выезд для военнообязанных.

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что военнообязанным мужчинам запретили выезд с территории Российской Федерации с 9 января.

По словам главы пресс-службы Кремля, данная информация является неверной - Россия не закрывала выезд для мужчин.

"Песков назвал информационной уткой и диверсией сообщения о запрете выезда мужчин из России с 9 января", - пишет РИА Новости.