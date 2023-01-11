Песков заявил, что Россия не запрещала выезд мужчинкам с 9 января
В сети появилась информация о том, что Россия запретила выезд для военнообязанных.
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что военнообязанным мужчинам запретили выезд с территории Российской Федерации с 9 января.
По словам главы пресс-службы Кремля, данная информация является неверной - Россия не закрывала выезд для мужчин.
"Песков назвал информационной уткой и диверсией сообщения о запрете выезда мужчин из России с 9 января", - пишет РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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