Путина признали политиком номер один в России
Россияне назвали президента Владимира Путина назвали политиком номер один в 2022 году.
Президента Российской Федерации Владимира Путина признали политиком номер один. Исследование проводил ВЦИОМ.
Также в ТОП-3 вошли также глава российского МИДа Сергей Лавров, а также глава российского правительства Мишустин.
"Президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров возглавили рейтинг политиков 2022 года по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ", пишут Вести.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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