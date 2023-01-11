Путина признали политиком номер один в России

Россияне назвали президента Владимира Путина назвали политиком номер один в 2022 году.

Президента Российской Федерации Владимира Путина признали политиком номер один. Исследование проводил ВЦИОМ.

Также в ТОП-3 вошли также глава российского МИДа Сергей Лавров, а также глава российского правительства Мишустин.

"Президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров возглавили рейтинг политиков 2022 года по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ", пишут Вести.