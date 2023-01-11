Четверо солдат РФ ранены после удара украинского БПЛА по Курской области
Украинский беспилотник нанес удар по территории Курской области Российской Федерации.
Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на Baza, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию Курской области.
При взрыве, по предварительным данным. были ранены четверо российских военнослужащих.
"Четверо российских военнослужащих получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в Курской области в 3 км от границы с Украиной", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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