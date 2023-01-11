Муцениеце подарила сыну Тимофею джинсы от Philipp Plein за 100 000 рублей
2023-01-11 12:52
Актриса Агата Муцениеце подарила своему наследнику Тимофею дорогой подарок. Джинсы от "Philipp Plein" обошлись знаменитости более, чем в 100 000 российских рублей
Звездная мама Агата Муцениеце решила порадовать своего сына Тимофея на 10-летие.
Мальчик заказал джинсы от "Philipp Plein", которые стоят больше 100 000 российских рублей.
Муцениеце решила поздравить наследника первой, по этой причине вручила презент накануне его дня рождения.
Тимофей устроил дефиле в модных брюках.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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