Муцениеце подарила сыну Тимофею джинсы от Philipp Plein за 100 000 рублей

Вдова Пьера Нарцисса Калачева намерена родить от покойного певца сына

Бывшая жена исполнителя Пьера Нарцисса Виктория Калачева решила родить от покойного музыканта сына, утверждая, что у нее есть биоматериал для этого.

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