Муцениеце подарила сыну Тимофею джинсы от Philipp Plein за 100 000 рублей

APS
2023-01-11 12:52

Актриса Агата Муцениеце подарила своему наследнику Тимофею дорогой подарок. Джинсы от "Philipp Plein" обошлись знаменитости более, чем в 100 000 российских рублей

Звездная мама Агата Муцениеце решила порадовать своего сына Тимофея на 10-летие.

Мальчик заказал джинсы от "Philipp Plein", которые стоят больше 100 000 российских рублей.

Муцениеце решила поздравить наследника первой, по этой причине вручила презент накануне его дня рождения.

Тимофей устроил дефиле в модных брюках.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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