Слава оправдалась за совместный отдых с бывшим гражданским мужем Данилицким

После громких заявлений о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким Слава поехала с ним отдыхать на Мальдивы. В чем дело?

Певица Слава решила объяснить, почему вместе отдыхала с бывшим гражданским мужем, предпринимателем Анатолием Данилицким на Мальдивах.

Артистка сообщила, что с бывшим они остаются близкими людьми, так как у них есть общий ребенок, но не более того.

Ни о каком воссоединении речи быть не может.

О том, что рассталась с Данилицким, Слава заявляла еще осенью прошлого года.