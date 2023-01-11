Слава оправдалась за совместный отдых с бывшим гражданским мужем Данилицким
2023-01-11 13:18
После громких заявлений о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким Слава поехала с ним отдыхать на Мальдивы. В чем дело?
Певица Слава решила объяснить, почему вместе отдыхала с бывшим гражданским мужем, предпринимателем Анатолием Данилицким на Мальдивах.
Артистка сообщила, что с бывшим они остаются близкими людьми, так как у них есть общий ребенок, но не более того.
Ни о каком воссоединении речи быть не может.
О том, что рассталась с Данилицким, Слава заявляла еще осенью прошлого года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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