Образ Селены Гомес на кинопремии Золотой глобус был раскритикован в пух и прах

APS
2023-01-11 13:23

Наряд актрисы и певицы Селены Гомес на премии "Золотой глобус" не впечатлил окружающих. В сети раскритиковали и нелепое декольте платья и рукава-фонарики.

Селена Гомес явилась на кинопремию "Золотой глобус" в темном платье в пол с декольте, декорированном рукавами-фонариками, и босоножках на шпильке.

Пользователи Сети назвали декольте платья знаменитости "нелепым" и посоветовали актрисе и певице уволить стилиста.

Досталось Гомес и за лишний вес.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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