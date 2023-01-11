Образ Селены Гомес на кинопремии Золотой глобус был раскритикован в пух и прах
2023-01-11 13:23
Наряд актрисы и певицы Селены Гомес на премии "Золотой глобус" не впечатлил окружающих. В сети раскритиковали и нелепое декольте платья и рукава-фонарики.
Селена Гомес явилась на кинопремию "Золотой глобус" в темном платье в пол с декольте, декорированном рукавами-фонариками, и босоножках на шпильке.
Пользователи Сети назвали декольте платья знаменитости "нелепым" и посоветовали актрисе и певице уволить стилиста.
Досталось Гомес и за лишний вес.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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