Российские военнослужащие нашли галерею портретов Пугачевой в шахтах города Соледара
2023-01-11 13:36
Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в Телеграм-канале информацию о том, что российские военные обнаружили в шахтах города Соледара (Донецкая область) галерею портетов Аллы Пугачевой, приложив фото.
Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин разместил в своем Телеграм-канале пост о находке российских военных в шахтах Соледара.
Там нашли галерею портретов исполнительницы Аллы Пугачевой. https://t.me/boris_rozhin/74934
В помещении висят несколько портретов Аллы Борисовны.
Опубликовано: Наталья Гончарова