Российские военнослужащие нашли галерею портретов Пугачевой в шахтах города Соледара

APS
2023-01-11 13:36

Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в Телеграм-канале информацию о том, что российские военные обнаружили в шахтах города Соледара (Донецкая область) галерею портетов Аллы Пугачевой, приложив фото.

Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин разместил в своем Телеграм-канале пост о находке российских военных в шахтах Соледара.

Там нашли галерею портретов исполнительницы Аллы Пугачевой. https://t.me/boris_rozhin/74934

В помещении висят несколько портретов Аллы Борисовны.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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