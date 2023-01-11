Вдова Пьера Нарцисса Калачева намерена родить от покойного певца сына
2023-01-11 13:49
Бывшая жена исполнителя Пьера Нарцисса Виктория Калачева решила родить от покойного музыканта сына, утверждая, что у нее есть биоматериал для этого.
Виктория Калачева рассказала, что покойный Пьер Нарцисс умолял родить ему сына.
У Калачевой есть дочь от певца, которой уже 16 лет.
Теперь, после смерти бывшего мужа, она решилась родить от него ребенка, заявляя, что у нее есть биоматериал.
Опубликовано: Наталья Гончарова