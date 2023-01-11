Профсоюзы Франции заявили о начале забастовки против пенсионной реформы

Правительство Франции объявило, что планирует постепенно повысить пенсионный возраст с нынешних 62 до 64 лет к 2030 году. Это реализация одного из главных предвыборных требований президента Эммануэля Макрона.

Проект изменений не встретил положительного отклика во французском обществе. Профсоюзы уже объявили забастовки против реформы.

Правительство будет постепенно повышать пенсионный возраст, начиная с 1 сентября 2023 года, говорится в заявлении. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что благодаря этому изменению в 2030 году пенсионная система больше не будет иметь дефицита. Законопроект должен быть внесен в парламент в течение месяца.

Глава правительства также заявила, что готова принять некоторые изменения в правительственный проект в ходе парламентских дебатов.

Уже во время работы над изменениями профсоюзы объявили, что в случае повышения пенсионного возраста они выйдут на улицы. Лидеры всех основных профсоюзных организаций встретились во вторник вечером, 10 января, чтобы обсудить действия, которые они намерены предпринять коллективно. Общенациональная забастовка против реформы должна начаться 19 января.