Третьяков рассказал, что его мать до сих пор хранит фото с Бузовой

Роман Третьяков встречался с Ольгой Бузовой долгое время, когда оба были участниками "Дома-2". Оказывается, родительница экс-избранника поющей ведущей до сей поры любуется фотографиями с Бузовой.

У Ольги Бузовой и Романа Третьякова, тогда еще участников телепроекта "Дом-2", был продолжительный роман.

Знаменитости давно расстались, но по признанию Романа, его мать до сей поры хранит фотографии с Бузовой.

Когда Третьяков в шутку заявляет, что Ольга - "чужая женщина", родительница отвечает: "Оставь, меня все устраивает".