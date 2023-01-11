Третьяков рассказал, что его мать до сих пор хранит фото с Бузовой
2023-01-11 13:58
Роман Третьяков встречался с Ольгой Бузовой долгое время, когда оба были участниками "Дома-2". Оказывается, родительница экс-избранника поющей ведущей до сей поры любуется фотографиями с Бузовой.
У Ольги Бузовой и Романа Третьякова, тогда еще участников телепроекта "Дом-2", был продолжительный роман.
Знаменитости давно расстались, но по признанию Романа, его мать до сей поры хранит фотографии с Бузовой.
Когда Третьяков в шутку заявляет, что Ольга - "чужая женщина", родительница отвечает: "Оставь, меня все устраивает".
Опубликовано: Наталья Гончарова