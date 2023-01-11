Лена Миро дала совет Муцениеце брать пример с Карпович

Известный блогер Лена Миро рада за актрису Мирославу Карпович, которая наконец нашла новую любовь. Экс-супруге Прилучного, актрисе Агате Муцениеце Миро дала совет брать пример с Карпович.

Блогер Лена Миро восприняла новость о том, что Мирослава Карпович встретила Новый год с любимым, с надеждой, что и бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце найдет свою любовь вскоре.

Звезда интернета посоветовала актрисе брать пример с экс-соперницы и налаживать личную жизнь.

Страдать по поводу отношений с бывшим - путь в никуда.