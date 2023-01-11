Казахстан не получал от России предложений о создании трехстороннего газового союза

В ноябре российские СМИ сообщили о новом союзе между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Однако премьер-министр Алихан Смаилов заявил в среду, что "официальных предложений о создании трехстороннего газового союза" им не поступало.

Глава правительства в Астане заявил, что когда страна получит такое предложение, она его рассмотрит.

"Пока официальных предложений о создании трехстороннего газового союза к нам не поступало. Если мы его получим, то будем его рассматривать", - заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, цитирует Tengrinews.kz.

Глава правительства также подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с Москвой, но о двустороннем сотрудничестве.

В ноябре российские СМИ сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить детали трехстороннего газового союза. Основной целью альянса России, Казахстана и Узбекистана будет координация транспортировки российского газа по территории стран.

В декабре заместитель министра энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов заявил, что страна намерена импортировать газ и электроэнергию из соседних стран в рамках торговых соглашений, а не новых союзов. В свою очередь министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков подчеркнул, что сотрудничество в газовой сфере требует согласия всех сторон.