Швейцария отказала Украине в военной помощи

Швейцария не будет оказывать Украине военную помощь, как это делают другие страны Европы.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отказе Швейцарии передать Украине снаряды, передает Europapress.

Более того, Швейцария отказывается отправлять вооружение и боеприпасы третьим странам, которые затем могут отправить их в Украину.

"Швейцария отказывается помогать Украине оружием и блокирует передачу снарядов третьими странами", - передает информагентство Sputnik.