Собчак объяснила, почему следит за тем, чтобы в ее спальне температура была не более 17 градусов

Ксения Собчак предпочитает отдыхать при низкой температуре. На это есть свои причины.

Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак уверена, что сон в комнате, где температура не превышает 17 градусов, благотворно влияет на ее организм и внешность.

Звездная блондинка утверждает, что таким образом бережет свою кожу.

Таким откровением знаменитость поделилась, когда проводила экскурсию по своему дому в эфире Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".