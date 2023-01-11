Собчак объяснила, почему следит за тем, чтобы в ее спальне температура была не более 17 градусов
2023-01-11 14:54
Ксения Собчак предпочитает отдыхать при низкой температуре. На это есть свои причины.
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак уверена, что сон в комнате, где температура не превышает 17 градусов, благотворно влияет на ее организм и внешность.
Звездная блондинка утверждает, что таким образом бережет свою кожу.
Таким откровением знаменитость поделилась, когда проводила экскурсию по своему дому в эфире Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".
Опубликовано: Наталья Гончарова