Гусев поздравил Малахова с днем рождения, назвав качества, за которые уважает ведущего

Сегодня, 11 января, ведущему Андрею Малахову исполняется 51 год. Его коллега, комментатор Виктор Гусев поздравил звезду экрана, заявив, что очень его уважает.

Андрей Малахов отмечает сегодня, 11 января (родился он в 1972 году) свой день рождения.

С личным праздником ведущего поздравил коллега, комментатор Виктор Гусев, который пожелал имениннику здоровья, оптимизма и всегда хорошего настроения.

Гусев рассказал, что уважает Малахова за то, что тот "сделал себя сам", начиная от работы корреспондентом, потом ведущим программы "Доброе утро" на ОРТ.