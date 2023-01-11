Гусев поздравил Малахова с днем рождения, назвав качества, за которые уважает ведущего
2023-01-11 15:06
Сегодня, 11 января, ведущему Андрею Малахову исполняется 51 год. Его коллега, комментатор Виктор Гусев поздравил звезду экрана, заявив, что очень его уважает.
Андрей Малахов отмечает сегодня, 11 января (родился он в 1972 году) свой день рождения.
С личным праздником ведущего поздравил коллега, комментатор Виктор Гусев, который пожелал имениннику здоровья, оптимизма и всегда хорошего настроения.
Гусев рассказал, что уважает Малахова за то, что тот "сделал себя сам", начиная от работы корреспондентом, потом ведущим программы "Доброе утро" на ОРТ.
Опубликовано: Наталья Гончарова