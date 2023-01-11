Канал ТНТ запускает новый музыкальный проект Конфетка

Очень скоро в эфир канала ТНТ выйдет шоу под сладким названием "Конфетка". Ведущими проекта станут Марина Кравец и Гарик Мартиросян. В чем его суть?

Канал ТНТ начинает трансляцию нового музыкального шоу "Конфетка" с 28 января. Вести программу будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Суть проекта в том, что неизвестные массовому слушателю композиции должны будут заиграть, превратившись в "конфетку" после того, как над ними поработают звезды эстрады.

Поиск песен будет происходить посредством Всемирной сети.