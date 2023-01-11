Чебурашке объявили в Украине войну, назвав оккупантом
2023-01-11 15:29
В киевских школах появились плакаты "Якщо любиш чебураку - їдь на свою рашку", "Чебурашка - окупант". Россияне предполагают, что это реакция на успех новой картины "Чебурашка", которая стала рекордсменом в прокате.
Плакаты, где главного героя повести Эдуарда Успенского Чебурашку назвали "оккупантом", появились в киевских школах.
Мегауспешный прокат в РФ фильма "Чебурашка",видимо, стал причиной такого негатива к персонажу детского произведения.
Картина вышла в прокат в первый день Нового года и с бюджетом 850 000 000 российских рублей за первые 10 дней собрала более 3 000 000 000 рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова