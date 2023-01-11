Чебурашке объявили в Украине войну, назвав оккупантом

В киевских школах появились плакаты "Якщо любиш чебураку - їдь на свою рашку", "Чебурашка - окупант". Россияне предполагают, что это реакция на успех новой картины "Чебурашка", которая стала рекордсменом в прокате.

Плакаты, где главного героя повести Эдуарда Успенского Чебурашку назвали "оккупантом", появились в киевских школах.

Мегауспешный прокат в РФ фильма "Чебурашка",видимо, стал причиной такого негатива к персонажу детского произведения.

Картина вышла в прокат в первый день Нового года и с бюджетом 850 000 000 российских рублей за первые 10 дней собрала более 3 000 000 000 рублей.