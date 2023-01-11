Распутина не разрешает дочери приводить женихов в дом

Исполнительница Маша Распутина запретила своей 22-летней дочке Марии приводить в дом женихов. Знаменитость пояснила, почему так строга к дочери.

Певица Маша Распутина запретила своей младшей дочери Марии приводить в дом женихов.

Дело в том, что 22-летняя наследница знаменитости так и не закончила университет, а все время проводит в соцсетях, находясь при этом на полном обеспечении своей матери.

Распутина уверена, что поведение дочери говорит о том, что замуж ей еще очень рано.