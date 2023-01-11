Гагарина похвасталась кадрами с отдыха на курорте
2023-01-11 15:54
Полина Гагарина старается давать себе отдыхать между гастролями. Небольшой отпуск певица предпочитает проводить в теплых странах. Снимками из последнего путешествия певица поделилась в соцсетях.
Исполнительница Полина Гагарина, напряженно работая, старается не забывать об отдыхе.
Отпуск знаменитость предпочитает проводить в теплых странах.
Гагарина поделилась в соцсетях селфи в бронзовом купальнике с распущенными волосами и без косметики.
Знаменитость на фото держит в руке свежий питьевой кокос с кусочком апельсина и трубочкой.
Опубликовано: Наталья Гончарова