Российский и украинский омбудсмены Москалькова и Лубинец обсудили обмен военнопленными

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в соцсетях сообщил, что встречался с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Он добавил, что переговоры проходили в рамках ранее достигнутых договоренностей .

Лубинец отметил, что в ходе встречи омбудсмены обсудили широкий спектр гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с оказанием помощи в сфере прав человека гражданам обеих стран. Они также обменялись конкретными предложениями.

"Мы продолжаем работать, чтобы помочь каждому украинцу", — написал украинский представитель.

В Турции встретились омбудсмены Украины и России. Главным вопросом, который Лубинец обсудил со своей российской коллегой, было возвращение на родину украинских военнопленных.

Напомним, украинский власти 1 января объявили, что до конца 2022 года из российского плена вернулись 1596 граждан Украины.

Большинство освобожденных - 1464 человека - украинские военные. Мирные жители составляют оставшуюся группу освобожденных - 132 человека.