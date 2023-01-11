На фоне кризиса авторынка в 2022 году Rolls-Royce, Bentley и Bugatti побили рекорды продаж

Сложная экономическая ситуация оказала сильное влияние на автомобильный рынок. Большинство производителей зафиксировали снижение продаж, но в то же время люксовые бренды побили рекорды.

2022 год оказался лучшим в истории для брендов Rolls-Royce, Bentley и Bugatti.

Автомобильный рынок Европы в прошлом году столкнулся с серьезным кризисом, который продолжается до сих пор. Многие бренды зафиксировали большие падения продаж, но быстро выяснилось, что такая ситуация распространяется не на всех.

Люксовые бренды снова оказались устойчивыми к трудной ситуации, зафиксировав самый высокий рост продаж в это время.

Рекордные продажи были зафиксированы компанией Rolls-Royce: в 2022 году было продано более 6000 автомобилей. Это рост на 8% по сравнению с прошлым годом. Крупнейший конкурент - Bentley - объявил о продажах 15174 единиц (увеличение на 4%).

Владельцы марок не скрывают, что хороший результат обусловлен растущей популярностью роскошных внедорожников. Bentley Bentayga быстро нашел свое место в новом сегменте рынка и стал бесспорным лидером продаж. На модели Continental GT и GT Convertible приходится треть всех продаж. Модель GT Speed получила наибольшую долю в модельном ряду.

Нишевый бренд Bugatti также не может жаловаться на отсутствие интереса. Суперкары под франко-хорватским флагом были доставлены 80 клиентам, что стало лучшим годом в истории бренда. На фоне британцев этот результат не выглядит впечатляющим, но стоит учесть, что это гораздо более дорогие автомобили.

Рекордные продажи стали большим вызовом для фабрики, где все модели изготавливаются вручную. Модель Chiron, а точнее ее последние экземпляры в специальном выпуске Super Sport 300+, стали лидером продаж. Производитель заявляет о большом интересе к модели Centodieci. Вся продукция уникальной модели быстро нашла покупателей.