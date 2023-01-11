Иммиграционный план США рискует нанести ущерб правам человека, предупреждает ООН

Новые американские меры пограничного контроля могут нанести ущерб основным правам человека, предупредил в среду, 11 января, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Право искать убежище — это право человека, независимо от того, откуда прибыли люди, их миграционный статус или способ прибытия на границу», — заявил Фолькер Тюрк, по его словам, эти меры «противоречат запрету на коллективные высылки и принципу невыдворения».

Эксперты в области миграции отмечают, что более 10 лет назад, когда австралийцы пригрозили выходом из договоров о предоставлении убежища их лишили финансирования, что немедленно положило конец спорам.