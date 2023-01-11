Компьютерный сбой парализовал авиасообщение в США, полеты постепенно возобновляются

Регулятор гражданской авиации США (FAA) объявил в среду, что полеты в Соединенных Штатах постепенно возобновляются после перерыва на восточном побережье.

Перерыв в полетах был связан с широко распространенным сбоем, затронувшим информационную систему для пилотов и экипажа.

«FAA приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты до 9:00 по восточному стандартному времени (17:00 по МСК, примечание редактора), чтобы агентство могло подтвердить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее оператор заявил, что «продолжит работу над полным восстановлением своей информационной системы воздушных миссий после сбоя».

«Несмотря на то, что некоторые функции начинают возвращаться в онлайн, работа национальной воздушной системы остается ограниченной», — говорится в сообщении.

Пресс- секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в Твиттере, что на данном этапе «нет никаких признаков того, что это была кибератака».

Однако президент Джо Байден «попросил министерство транспорта провести полное расследование причин» инцидента, написала она.