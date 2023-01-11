Двадцать человек погибли в результате теракта в Кабуле

Террорист-смертник взорвал себя в среду днем у входа в здание министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, в результате чего погибли около 20 человек, сообщает AFP.

«Я видел от 20 до 25 пострадавших. Я не знаю, сколько из них было убито или ранено. Я ждал в машине, когда увидел человека с автоматом Калашникова на плече и с сумкой. Он проехал мимо моей машины и через несколько секунд раздался громкий хлопок. Я видел, как этот человек взорвал себя», — заявил струдник AFP Джамшед Карими.

На кадрах с места происшествия после нападения видно несколько тел, лежащих на проезжей части.