Путин назвал ситуацию на присоединенных территориях «сложной»
2023-01-11 18:04
Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию на присоединенных территориях как «сложную».
«На некоторых участках боевые действия продолжаются», — отметил Путин в разговоре с представителями правительства.
«Но ничто из этого не является поводом для того, чтобы сделать перерыв и отложить самые насущные вопросы», - сказал он.
Путин поручил правительству России составить план развития Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской республик в ближайшие месяцы.
План должен учитывать возможности восстановления инфраструктуры и социальных услуг в регионах.
Опубликовано: Тарас Медведев