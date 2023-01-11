По решению суда Гамбурга немецкий бизнесмен приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за поставки в Иран санкционных товаров

В нарушение эмбарго ЕС против Ирана бизнесмен из Гамбурга доставил лабораторное оборудование в Исламскую Республику.

В среду Ганзейский высший областной суд приговорил предпринимателя к двум с половиной годам тюремного заключения за нарушение Закона об экспортной торговле.

По данным Сената государственной защиты, компания 61-летнего немца иранского происхождения продала и доставила лабораторное оборудование иранским сталелитейным заводам без необходимого разрешения Федерального управления экономики и экспортного контроля.

Предприниматель заработал на сделке почти 470 000 евро. Суд конфисковал эти средства, как так называемые доходы от преступной деятельности.



