Миграционные власти Германии приняли более 217 тыс. заявлений об убежище в 2022 году

Рекордное за последние 6 лет число заявок от просителей убежища было подано в Германии в 2022 году.

Ежегодная статистика, опубликованная Федеральным управлением по делам миграции и беженцев (Bamf) за 2022 год, показывает, что с начала января по конец декабря 217 774 человека впервые обратились с таким запросом о защите в Германии.

Это почти на 47% больше, чем годом ранее.

Большинство новых просителей убежища в прошлом году прибыли из Сирии (70 976 человек), Афганистана (36 358 человек), Турции (23 938 человек), Ирака и Грузии.

В 2016 году количество запросов на защиту достигло максимума в 722 370 первичных заявок. В последующие годы количество просителей убежища неуклонно сокращалось.

По мнению экспертов, тот факт, что спрос снова вырос в 2021 году, также был связан с эффектом наверстывания в результате строгих ограничений на поездки во время пандемии.