Варшава готова поставить танки Leopard на Украину

Польша готова поставить Украине основные боевые танки Leopard в составе международной коалиции.

Об этом в среду заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседа во Львове.

«Рота основных боевых танков Leopard будет передана в составе формирующейся коалиции», — сообщил Дуда.

Далее он пояснил, что обязательным условием для передачи основных танков был «целый ряд формальных требований и разрешений».

С другой стороны, Польша хотела, чтобы была сформирована международная коалиция, в которую другие страны также внесли бы свой вклад.

После долгих колебаний правительство ФРГ объявило в прошлый четверг, что поставит Украине бронетранспортеры Marder и систему ПВО Patriot. Однако в отношении танков Берлин остается осторожным.