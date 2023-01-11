Иран временно приостановил исполнение смертной казни

Судебная система Ирана временно приостановила казни участников протестов, сообщил в среду портал правосудия Misan.

Заявление было сделано всего через несколько дней после протестов десятков людей и родственников, собравшихся у центра содержания под стражей Гохардашт в Карадже, которые были обеспокоены тем, что в ближайшее время могут быть приведены в исполнение два смертных приговора.

Согласно исследованию «Нью-Йорк Таймс», Мохаммеду Б. 19 лет. Он был арестован в Карадже. Иранский суд приговорил его к смертной казни за то, что он якобы поджег правительственное здание и ранил сотрудника службы безопасности.

По информации правозащитной организации Amnesty International, по меньшей мере 26 демонстрантам в Иране грозит смертная казнь. На данный момент Иран привел в исполнение четыре приговора.