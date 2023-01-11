В Берлине открылась водородная заправка для грузовиков ЖКХ

В среду в Берлине открылась пятая водородная заправочная станция, сообщила мэрия немецкой столицы.

В будущем топливно-электрические автомобили, грузовики и машины для вывоза мусора из берлинского городского департамента по уборке смогут заправляться там водородом, сообщило в среду Федеральное министерство транспорта.

«Для того, чтобы люди и компании все больше полагались на альтернативные приводы, необходима надежная и широкодоступная инфраструктура», — заявил федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг (FDP).

Открытая водородная заправочная станция на Tempelhofer Weg в районе Нойкёльн на сегодняшний день является крупнейшей в Берлине, сообщила в среду пресс-секретарь оператора H2 Mobility.

Кроме того, это первое место, где могут заправляться и большие грузовики.

Строительство финансировалось Федеральным министерством транспорта в размере 1,3 миллиона евро.

