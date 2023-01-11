Скульптуры Парфенона «принадлежат Великобритании» и не должны возвращаться в Грецию, заявила в среду, 11 января, министр культуры этой страны.

Древние произведения искусства, более известные в Великобритании как мрамор Элгина, в настоящее время находятся в Британском музее.

Как ранее сообщалось, глава этого музея Джордж Осборн близок к заключению сделки с Грецией.

Мишель Донелан сказала в программе The Media Show на BBC Radio 4, что возвращать их навсегда «не было его намерением».

В обширнос интервью она заявила, что отправка скульптур в Грецию «откроет банку с червями» и станет «опасным путем». «Это откроет ворота к вопросу обо всем содержимом наших музеев», - напомнила министр.

Классические мраморные скульптуры являются частью фриза, украшавшего храм Парфенон в Афинах.

Они были вывезены в 19 веке британским дипломатом и лордом Элджином. Британское правительство выкупило их в 1816 году и поместило в Британский музей.