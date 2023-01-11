Польша передаст Украине танки Leopard

Польша приняла решение передать Украине роту танков Leopard. Об этом заявил в среду, 11 января во Львове президент Анджей Дуда, сообщает tvp.info.

"В рамках построения коалиции будет передана рота танков Leopard, потому что, как известно, необходимо выполнить целый комплекс формальных требований, согласований и так далее, но прежде всего мы хотим, чтобы это была международная коалиция", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой после саммита Люблинского треугольника.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина ожидает совместного решения стран, которые рассматривают возможность передачи танков. По его словам, одна страна не может предоставить столько танков, сколько обеспечило бы победу Украины.

Президент Дуда подчеркнул, что Польша была первой страной, которая оказала "впечатляющую помощь Украине и перечислил танки, боеприпасы, карабины "Грот" и самоходные гаубицы "Краб".