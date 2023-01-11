Моравецкий: Мы требуем, чтобы Германия взяла на себя финансовую ответственность за последствия нападения на Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Der Spiegel потребовал от Германии "окончательно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия нападения в 1939 году".

Премьер-министр напомнил, что сразу после вторжения в 1939 году "начался террор не только против еврейского населения: немцы систематически убивали представителей польской элиты — учителей, профессоров, инженеров и священнослужителей".

Моравецки также подчеркнул тот факт, что немцы "жестоко подавили восстание в Варшавском гетто и Варшавское восстание, закончившееся взрывом столицы Польши дом за домом".

Премьер-министр заявил, что нацисты в своей тотальной войне хотели стереть Польшу из памяти земли, и их целью было "полное уничтожение". Он также напомнил об огромных разрушениях в польских городах и селах.

"Имея это в виду, мы требуем, чтобы наши немецкие партнеры наконец взяли на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия нападения на нашу страну", — заключил он.