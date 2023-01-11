Космонавты вернуться с МКС на новом корабле в феврале

Два космонавта Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франк Рубио должны вернуться на корабле «Союз МС-23», сообщает «Роскосмос».

Как сообщил глава российского космического агентства Юрий Борисов в Telegram в среду, были рассмотрены два варианта.

Был проанализирован план по запуску «МС-23» с одним пилотом, что потребовало бы дополнительных регламентных мер и подготовки корабля или без него. Второй вариант был признан приоритетным.

20 февраля, с казахстанского космодрома Байконур на МКС должен быть отправлен «Союз МС-23», а затем, после некоторых доработок, «Союз МС-22» должен вернуться на Землю в беспилотном режиме.