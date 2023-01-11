ОБСЕ проверило подготовку к перевыборам в Берлине 12 февраля

На этой неделе два сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из ее варшавского офиса проверили, требуют ли перевыборы в Берлине 12 февраля критического контроля, и если да, то в какой степени.

Государственный инспектор Штефан Брёхлер пригласил ОБСЕ, он хотел этим шагом «вернуть доверие» к избирательной системе в ФРГ.

Этот процесс уникален в двух отношениях. Миссии ОБСЕ по оценке потребностей, такие как те, которые проводятся в Берлине с понедельника по среду, являются стандартными для государств ОБСЕ.

Такие визиты также имели место в преддверии прошлых федеральных выборов, но на государственном уровне Германии такого еще не было.